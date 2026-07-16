У Харкові дворічна дитина потрапила до реанімації через ураження струмом

Фото: поліція Харківської області

16 липня до поліції надійшло повідомлення по лінії “102” про те, що до медичного закладу було доставлено 2-річну дитину у стані клінічної смерті внаслідок ураження електричним струмом

Про це повідомила поліція Харківської області, передає RegioNews .

На місце події негайно виїхали працівники поліції. Попередньо встановлено, що дитина перебувала вдома разом із батьками. За попередніми даними, під час перебування на кухні хлопчик отримав ураження електричним струмом. Батьки одразу розпочали надання домедичної допомоги та викликали бригаду екстреної медичної допомоги, яка госпіталізувала дитину.

Наразі дитина перебуває у відділенні реанімації. Стан хлопчика медики оцінюють як тяжкий.

З метою забезпечення безпеки інших дітей, які виховуються в родині, їх вилучено із сім’ї та доставлено до медичного закладу для проведення медичного обстеження й надання необхідної допомоги.

Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини події. Планується внесення відомостей до ЄРДР за ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 КК України.

Нагадаємо, що у соцмережах жителі Харківщини поширювали відео, де жінка жорстоко б'є маленького хлопчика. Правоохоронці знайшли її.