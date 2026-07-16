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16 липня 2026, 14:15

"Ми продаємо брехню та хаос": Михайло Федоров висловився про мобілізацію

16 липня 2026, 14:15
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Фото з відкритих джерел
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Михайло Федоров заявив, що питання мобілізації неможливо вирішити, якщо не вирішити інші проблеми. За його словами, в Україні потребен новий "суспільний договір"

Про це Михайло Федоров розповів під час свого бріфінгу, який транслювало "Суспільне", передає RegioNews.

Михайло Федоров заявив, що проблема мобілізації не вирішиться без нового суспільного договору. Він зазначив, що наразі потрібно кардинально змінювати систему.

"Молоді люди зараз обговорюють командира 155-ої бригади, штурмові підрозділи. Неможливо вирішити проблему мобілізації без нового суспільного договору.

Ми продаємо брехню, хаос, безвідповідальність, нам треба кардинально змінити наш продукт, українці на це заслужили. Українці вміють брати на себе відповідальність, їм не потрібна зверху людина з дубіною, яка буде пхати їх на фронт", - каже Михайло Федоров.

Раніше ЗМІ із посиланням на співрозмовників у фракції "Слуга народу писали, що Зеленський пояснив відставку Федорова конфліктом із Сирським і проблемами з мобілізацією.

Нагадаємо, 15 липня міністр оборони Михайло Федоров підтвердив своє звільнення з посади та підбив підсумки роботи команди за час перебування в міністерстві.

16 липня мирні акції на підтримку нинішнього міністра оборони розпочалися у Львові та Києві. На протест також вийшли люди у Дніпрі, Івано-Франківську, Одесі, Полтаві.

При цьому згодом Михайло Федоров відкрито заявив, що головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський поставив йому ультиматум і блокував ініціативи Міністерства оборони.

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