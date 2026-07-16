Федорова після відставки запрошували на роботу іноземні партнери

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За словами Михайла Федорова, після його відставки з посади міністра оборони він отримував пропозиції роботи від іноземних партнерів. Проте сам він назвав ситуацію "внутрішнією історією" України

Про це Михайло Федоров розповів під час свого бріфінгу, який транслювало "Суспільне", передає RegioNews.

За словами Михайла Федорова, після його звільнення з посади міністра оборони він отримував пропозиції роботи від представників великих компаній. Зокрема, від гендиректора Palantir Алекса Карпа.

"Я сказав: "Стоп, мені дуже приємно, але давайте поговоримо про це потім". Я думаю, що це наша внутрішня історія, яку ми маємо всередині країни вирішити", - каже Федоров.

Він також додав, що він не хоче посаду міністра оборони просто заради посади.

"Мені потрібна посада міністра оборони, щоб перемогти у війні. У конструкції, де Сирський — головком, я не бачу, як це зробити", - каже Федоров.

Раніше Федоров також заявив, що його головним завданням зараз є розповісти про результати роботи на посаді міністра оборони та попередити про ризики, які можуть очікувати Україну.

Він наголосив, що за роки роботи на державних посадах перебував у "гарячих точках" трансформації країни та не був причетний до корупційних схем.

Як відомо, напередодні Федоров підбив підсумки роботи на посаді глави Міноборони та розповів про те, що не встиг зробити.

Федоров також наголив, що виступає за зміну керівництва Збройних сил України, зокрема головнокомандувача та начальника Генерального штабу.

Нагадаємо, раніше ЗМІ із посиланням на співрозмовників у фракції "Слуга народу писали, що Зеленський пояснив відставку Федорова конфліктом із Сирським і проблемами з мобілізацією.

Тим часом 16 липня мирні акції на підтримку нинішнього міністра оборони розпочалися у Львові та Києві. На протест також вийшли люди у Дніпрі, Івано-Франківську, Одесі, Полтаві.