Звільнення Федорова: Зеленський бере на себе персональну відповідальність за війну

Звільняючи Михайла Федорова з посади міністра оборони, президент бере на себе персональну відповідальність за стратегію війни. Добре це, чи погано – розсудить час. А поки що у протистоянні Федоров-Сирський, Володимир Зеленський зробив ставку на головкома

Звільняючи Михайла Федорова з посади міністра оборони, президент бере на себе персональну відповідальність за стратегію війни. Добре це, чи погано – розсудить час. А поки що у протистоянні Федоров-Сирський, Володимир Зеленський зробив ставку на головкома

Фото: Михайло Федоров / Telegram

Ну, і якщо я розумію логіку Зеленського, вибір Клименка був продиктований теж продовженням цієї лінії на підтримку більш жорсткої військової (а не технологічної) стратегії. Я це пояснюю тим, що, можливо, на Банковій чітко знають про плани Кремля у жовтні кинути на фронт додаткові резерви і провести додаткову широку мобілізацію. І саме тому Сирський та інші генерали переконали, що не час оце займатися презентаціями реформ. Принаймні, не на цьому епапі. Це мої здогадки. Тобто тепер матимемо звʼязку Сирський-Клименко-Вигівський, яка має забезпечити потреби армії не тільки в дронах, але й у людському ресурсі та ракетних (антиракетних) системах. Щодо Федорова, то йому треба зрозуміти, що у 35 років карʼєра не закінчується. Навпаки, вона може тільки розпочатися. "І кожен фініш – то по суті старт".

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