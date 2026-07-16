Росіяни атакували Запоріжжя КАБами, є загиблі та поранені

Фото: Запорізька ОВА

16 липня росіяни вдарили трьома керованими авіабомбами по Запоріжжю. Попередньо відомо про трьох поранених та трьох загиблих

Про це повідомив очільник ОВА Іван Федоров, передає RegioNews .

Унаслідок російської атаки в місті спалахнули пожежі, зруйновані приватні будинки. На місці працюють екстрені служби.

За даними ОВА, попередньо відомо про трьох загиблих та трьох поранених.

Окупанти атакували Запорізьку область і вранці. Так, Федоров повідомляв, що російський FPV-дрон ударив по людях на околиці села Григорівка — постраждали хлопці віком 15 та 17 років.

Також ударним дроном росіяни вдарили по Вільнянську. Там минулося без постраждалих, але пошкоджені будинки, нежитлові споруди та авто.

Нагадаємо, що в Олександріївській громаді Донецької області 16 липня внаслідок удару російського безпілотника загинув водій вантажного автомобіля.