Росіяни атакували Запоріжжя КАБами, є загиблі та поранені
16 липня росіяни вдарили трьома керованими авіабомбами по Запоріжжю. Попередньо відомо про трьох поранених та трьох загиблих
Про це повідомив очільник ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.
Унаслідок російської атаки в місті спалахнули пожежі, зруйновані приватні будинки. На місці працюють екстрені служби.
За даними ОВА, попередньо відомо про трьох загиблих та трьох поранених.
Окупанти атакували Запорізьку область і вранці. Так, Федоров повідомляв, що російський FPV-дрон ударив по людях на околиці села Григорівка — постраждали хлопці віком 15 та 17 років.
Також ударним дроном росіяни вдарили по Вільнянську. Там минулося без постраждалих, але пошкоджені будинки, нежитлові споруди та авто.
Нагадаємо, що в Олександріївській громаді Донецької області 16 липня внаслідок удару російського безпілотника загинув водій вантажного автомобіля.