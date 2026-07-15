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Юрій Касьянов Громадський діяч, волонтер, воїн та розробник унікальних систем БПЛА наддалекого ураження info@regionews.ua
15 липня 2026, 10:57

Влада і шалені гроші: дві причини звільнення Федорова

15 липня 2026, 10:57
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Все банально просто: Зеленський не терпить поруч з собою ярких людей, бо його влада – це театр одного актора. По-друге, перебування Федорова на посту міністра привело до перерозподілу фінансових потоків, з чим не погодилася придворна фракція в дронобудуванні. Гроші там просто шалені, за таке не тільки з міністерського крісла можна вилетіти, а раптово потрапити під трамвай
Все банально просто: Зеленський не терпить поруч з собою ярких людей, бо його влада – це театр одного актора. По-друге, перебування Федорова на посту міністра привело до перерозподілу фінансових потоків, з чим не погодилася придворна фракція в дронобудуванні. Гроші там просто шалені, за таке не тільки з міністерського крісла можна вилетіти, а раптово потрапити під трамвай
Фото: Міноборони
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Я не буду лізти в корупційні питання – всі гравці на ринку дронів добре знають, де якій умовний "міндіч" або умовний "штілерман" чиїм бізнесом керує. Нехай НАБУ розбирається. (Спойлер – не хоче).

Питання в іншому – хтось це робить в інтересах держави, не забуваючи про себе, а хтось просто намагається "заробити" гроші. Гроші шалені і конкуренція за гроші шалена, тому ми бачимо і обшуки, і побиття, і звільнення міністра.

Чи був Федоров ефективним міністром?.. – Думаю так, в решті-решт він в дроновій темі з 2022 року, а зараз саме війна дронів. Чи втратить військо, країна від звільнення Федорова – так, бо багато процесів, проєктів трималося на ньому особисто і його команді.

Чому багато представників "прогресивної" частки суспільства і навіть антикорупціонери виступили на захист Федорова?.. - Тому що програш умовного угруповання Федорова приведе к остаточної монополізації ринку дронів і влади з боку іншого угрупування.

Міноборони стане філіалом Файєрпоінта.

Нагадаю, що спочатку вони прийшли за Касьяновим, але Федоров не вступився за мене, хоча я написав йому купу повідомлень, дзвонив і намагався зустрітися. Бо саме Федоров запустив наш проект ще восени 2022 року, і чудово знає про наші успіхи, і що ми не крадії.

Але це не про образи. Багато хто відвернувся, тому що не за ним прийшли. Але потім прийшли до "Вирію", до "Української бронетехніки", а скільки маленьких, непомітних зброярів просто зникли без сліда…

Памʼятаєте, як за часів Януковича все повинно було бути Донбас – і так само приходили, віджимали бізнес, нищили конкурентів… Тепер все повинно бути Fire Point.

Так ось, коли прийшли за комуністами – я мовчав, але ж я не комуніст. Коли прийшли за соціал-демократами – я мовчав, бо я не був соціал-демократом. Коли прийшли до членів профспілок – я мовчав, бо я не член профспілок. Коли прийшли за євреями – я мовчав, бо я не єврей. А коли прийшли за мною – вже не було нікого, хто міг би за мене заступитися. – Відома теза німецького пастора Мартіна Німеллера, застереження проти диктатури, яка поневолює нас всіх по черзі.

Тож, не мовчить. Завтра прийдуть за вами. Я проти відставки Федорова.

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Міноборони Михайло Федоров звільнення міністр політика
 
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