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16 липня 2026, 10:11

Полтава долучилася до акцій на підтримку Михайла Федорова

16 липня 2026, 10:11
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Фото: соцмережі
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У Полтаві люди також вийшли на акцію проти відставки Михайла Федорова з посади міністра оборони

Про це інформують місцеві телеграм-канали, передає RegioNews.

Близько сотні учасників зібралися із плакатами на підтримку Федорова.

На деяких із них були критичні та образливі написи на адресу влади.

Як відомо, мирні акції на підтримку Федорова розпочалися у Львові та Києві. На протест люди також вийшли у Дніпрі, Івано-Франківську, Одесі.

Нагадаємо, напередодні міністр оборони Михайло Федоров підтвердив своє звільнення з посади та підбив підсумки роботи команди за час перебування в міністерстві.

Раніше президент Володимир Зеленський пояснив депутатам рішення про відставку міністра оборони Михайла Федорова. Серед причин він назвав конфлікт із головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським та незавершену реформу мобілізації.

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