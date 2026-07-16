Повертався з Іспанії через Карпати: прикордонники затримали українця

Фото: ДПСУ

Прикордонники Мукачівського загону затримали 36-річного українця, який незаконно перетнув кордон з Румунії та намагався повернутися в Україну через Карпати

Про це повідомила пресслужюа ДПСУ, передає RegioNews.

Чоловіка виявили під час патрулювання високогірної ділянки кордону. За його словами, майже рік тому він незаконно виїхав з України, після чого проживав у Румунії та Іспанії, де намагався облаштуватися.

Однак, як розповів затриманий, очікування не справдилися, тому він вирішив повернутися до родини, яка залишилася в Україні. Для цього він знову скористався незаконним шляхом через гірську місцевість.

Щодо чоловіка прикордонники склали адміністративний протокол. Матеріали справи передали до суду.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про військовослужбовця Романа із Івано-Франківщини, який повернувся до війська після кількох місяців поза службою. Щоб знову стати до лав оборонців України, він переплив річку Тиса та приєднався до 13 бригади Національної гвардії " Хартія".