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16 липня 2026, 18:50

Вибухи на складах у Вишневому: СБУ затримала керівників оборонних підприємств

16 липня 2026, 18:50
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Фото: СБУ
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СБУ затримала генерального директора одного з оборонних підприємств та його заступника з виробництва. Зазначається, що вони допустили розміщення боєприпасів на складах, розташованих поблизу житлових будинків у Вишневому

Про це повідомляє СБУ, передає RegioNews.

Як з'ясували правоохоронці, внаслідок удару РФ сталась детонація боєприпасів. Ці складські приміщення у Вишневому не були призначені для зберігання боєприпасів та використовувались без відповідних дозвільних документів.

У СБУ зазначили, що це сталось через неналежну організацію з боку гендиректора підприємства. При цьому його заступник опустив розміщення боєприпасів у непридатних для цього складських приміщеннях у безпосередній близькості до житлової забудови.

"Це призвело до загибелі і травмування людей, а також знищення та пошкодження майна цивільних громадян", - кажуть в СБУ.

Наразі затриманим уже повідомили про підозру. Готують клопотання до суду про обрання фігурантам міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, що 6 липня росіяни атакували Вишневе на Київщині. Після удару РФ у місті виникла велика пожежа на території складських приміщень, згоріли та були пошкоджені будинки на кількох вулицях.

За оновленими даними, внаслідок обстрілу у місті загинуло 9 людей, а також повідомлялося, що ще майже три десятки постраждали.

Згодом президент Володимир Зеленський заявив, що у Вишневому знаходився склад боєприпасів. За його словами, через цю ситуацію в "Укроборонпромі" будуть кадрові рішення.

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