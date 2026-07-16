Фото: прокуратура

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу прокуратури.

У хлопця діагностували переломи та травматичну ампутацію руки, один із двох загиблих – його батько.

Під атакою ворога опинилися Дарницький та Святошинський райони міста. Пошкоджені офісні будівлі, склади, припарковані поруч автомобілі та вікна у будинку.

Нагадаємо, у ніч на 16 липня російські війська завдали удару по Києву. Внаслідок атаки загинули двоє людей, ще шестеро отримали поранення. Рятувальники ліквідували пожежі у двох районах міста.