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Нічна атака на Київ: у 16-річного хлопця ампутована рука, серед загиблих – його батько
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16 липня 2026, 10:52

Нічна атака на Київ: у 16-річного хлопця ампутована рука, серед загиблих – його батько

16 липня 2026, 10:52
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Фото: прокуратура
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Внаслідок нічного балістичного удару РФ по Києву зазнав важких травм 16-річний підліток

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу прокуратури.

У хлопця діагностували переломи та травматичну ампутацію руки, один із двох загиблих – його батько.

Під атакою ворога опинилися Дарницький та Святошинський райони міста. Пошкоджені офісні будівлі, склади, припарковані поруч автомобілі та вікна у будинку.

Нагадаємо, у ніч на 16 липня російські війська завдали удару по Києву. Внаслідок атаки загинули двоє людей, ще шестеро отримали поранення. Рятувальники ліквідували пожежі у двох районах міста.

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