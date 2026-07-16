Нічна атака на Київ: у 16-річного хлопця ампутована рука, серед загиблих – його батько
Внаслідок нічного балістичного удару РФ по Києву зазнав важких травм 16-річний підліток
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу прокуратури.
У хлопця діагностували переломи та травматичну ампутацію руки, один із двох загиблих – його батько.
Під атакою ворога опинилися Дарницький та Святошинський райони міста. Пошкоджені офісні будівлі, склади, припарковані поруч автомобілі та вікна у будинку.
Нагадаємо, у ніч на 16 липня російські війська завдали удару по Києву. Внаслідок атаки загинули двоє людей, ще шестеро отримали поранення. Рятувальники ліквідували пожежі у двох районах міста.
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