15 років за ґратами: СБУ викрила диверсантів, які палили об’єкти "Укрзалізниці" на Житомирщині

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За доказовою базою слідчих Служби безпеки по 15 років ув’язнення з конфіскацією майна отримали ще двоє агентів РФ, яких СБУ викрила у січні 2025 року на підпалах об’єктів Укрзалізниці у Житомирській області

Про це повідомила пресслужба СБУ, передає RegioNews .

Як з’ясувало розслідування, основними "цілями" зловмисників були релейні шафи сигнальних установок на лініях залізничного сполучення регіону.

Встановлено, що диверсії вчинили двоє наркозалежних із Бердичева, які потрапили у поле зору рашистів під час пошуку "легких заробітків" у Телеграм-каналах.

На замовлення ворога агентурна пара намагалась вивести з ладу транспортну логістику залізничних перевезень між декількома регіонами.

Для цього зловмисники розвідали локацію релейної шафи, а потім підпалили її за допомогою легкозаймистої суміші.

Крім цього, агенти здійснили відеофіксацію загоряння на камеру смартфона для "звітності" перед куратором з РФ.

Співробітники СБУ затримали агентів "по гарячих слідах". Під час обшуків у них вилучено засоби підпалу та мобільні телефони із доказами підривної діяльності на користь країни-агресора.

За матеріалами слідчих Служби безпеки суд визнав обох затриманих винними за ч. 2 ст. 113 Кримінального кодексу України (диверсія, вчинена в умовах воєнного стану).

Нагадаємо, що за матеріалами СБУ 15 років за гратами проведе агент ФСБ, який коригував удари РФ по Дніпру та займався підпалами об’єктів Укрзалізниці.