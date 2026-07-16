15 років за ґратами: СБУ викрила диверсантів, які палили об’єкти "Укрзалізниці" на Житомирщині
За доказовою базою слідчих Служби безпеки по 15 років ув’язнення з конфіскацією майна отримали ще двоє агентів РФ, яких СБУ викрила у січні 2025 року на підпалах об’єктів Укрзалізниці у Житомирській області
Про це повідомила пресслужба СБУ, передає RegioNews.
Як з’ясувало розслідування, основними "цілями" зловмисників були релейні шафи сигнальних установок на лініях залізничного сполучення регіону.
Встановлено, що диверсії вчинили двоє наркозалежних із Бердичева, які потрапили у поле зору рашистів під час пошуку "легких заробітків" у Телеграм-каналах.
На замовлення ворога агентурна пара намагалась вивести з ладу транспортну логістику залізничних перевезень між декількома регіонами.
Для цього зловмисники розвідали локацію релейної шафи, а потім підпалили її за допомогою легкозаймистої суміші.
Крім цього, агенти здійснили відеофіксацію загоряння на камеру смартфона для "звітності" перед куратором з РФ.
Співробітники СБУ затримали агентів "по гарячих слідах". Під час обшуків у них вилучено засоби підпалу та мобільні телефони із доказами підривної діяльності на користь країни-агресора.
За матеріалами слідчих Служби безпеки суд визнав обох затриманих винними за ч. 2 ст. 113 Кримінального кодексу України (диверсія, вчинена в умовах воєнного стану).
Нагадаємо, що за матеріалами СБУ 15 років за гратами проведе агент ФСБ, який коригував удари РФ по Дніпру та займався підпалами об’єктів Укрзалізниці.