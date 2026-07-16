13:59  16 липня
Повертався з Іспанії через Карпати: прикордонники затримали українця
10:52  16 липня
Нічна атака на Київ: у 16-річного хлопця ампутована рука, серед загиблих – його батько
09:49  16 липня
На Полтавщині ТЦК і поліція на човнах перевіряли облікові дані рибалок
UA | RU
UA | RU
16 липня 2026, 18:59

Нелегальний тютюн та рідини для вейпів: на півдні України ліквідували масштабну схему збуту

16 липня 2026, 18:59
Читайте также на русском языке
Фото: Офіс Генерального прокурора
Читайте также
на русском языке

Прокурори Офісу Генерального прокурора скерували до суду обвинувальний акт щодо чотирьох учасників схеми продажу рідин для електронних сигарет без акцизних марок і необхідних ліцензій

Про це повідомили у Офісі Генерального прокурора, передає RegioNews.

За даними слідства, нелегальний товар реалізовували через розгалужену мережу магазинів в Одесі та Миколаєві. Схема діяла із серпня 2024 року до листопада 2025 року. До складу групи входила також громадянка Республіки Білорусь.

Обвинувачені зберігали рідини для електронних сигарет із метою подальшого продажу та збували їх без марок акцизного податку встановленого зразка і без ліцензій на таку діяльність.

Під час розслідування правоохоронці провели 15 обшуків в Одесі та Миколаєві. Вилучено електронні сигарети, тютюн для кальяну, понад 80 тис флаконів із рідинами для електронних сигарет, а також мобільні телефони, комп’ютерну техніку та документи.

Загальна вартість вилученого товару перевищує 6 млн грн.

Чотирьох осіб обвинувачують у незаконному зберіганні та збуті підакцизних товарів, вчинених за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України).

Нагадаємо, що у Києві під час обшуків вилучили електронні сигарети та рідини для них. Всі ці підакцизні товари загалом перевищують 12 мільйонів гривень.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
оборот тютюн схема
15 липня 2026
"Самопоміч" замість "Свободи": як змінюється влада на Тернопільщині
У Тернопільській області починає формуватися влада із "Самопомочі", яка змінює "Свободу"
13 липня 2026
"Я така сама людина!": з якими труднощами тяжкопоранені ветерани стикаються в мирному житті
Відсутність уваги з боку органів влади, недостатня пенсія та нерозуміння з боку громадськості. Ветерани, які отримали інвалідність на фронті, розповіли про особливості їх адаптації до цивільного життя
09 липня 2026
Бунт проти ТЦК у Львові. Чим загрожують Україні подібні протести
Радикалізація українського суспільства і, у відповідь, силових структур може призвести до того, що демократичну Україну знищить не Кремль, а самі українці, як прості громадяни, так і обрана ними влада
01 липня 2026
Корупційний марафон. Що відомо про нові справи НАБУ проти нардепів від "Слуги народу"
Верховна Рада IX скликання увійде в історію великою кількістю корупційних скандалів та кримінальних справ
На Хмельниччині в ОВА обговорили питання щодо підтримки ветеранів
16 липня 2026, 20:30
Атака на Харків та область: ворог вбив людину та поранив шістьох містян
16 липня 2026, 20:24
13 років за ґратами: апеляційний суд залишив у силі вирок ґвалтівнику 13-річної дівчинки
16 липня 2026, 19:49
15 років за ґратами: СБУ викрила диверсантів, які палили об’єкти "Укрзалізниці" на Житомирщині
16 липня 2026, 19:30
Хто замінить Федорова: Зеленський назвав ім'я нового міністра оборони
16 липня 2026, 19:05
Вибухи на складах у Вишневому: СБУ затримала керівників оборонних підприємств
16 липня 2026, 18:50
День терору на Херсонщині: шестеро людей поранені внаслідок ворожих обстрілів
16 липня 2026, 18:47
Росіяни атакували Запоріжжя КАБами, є загиблі та поранені
16 липня 2026, 18:35
Записали як СЗЧ, а тіло знайшли без голови: родина загиблого пілота БпЛА заявила про ймовірне вбивство
16 липня 2026, 18:35
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
"Самопоміч" замість "Свободи": як змінюється влада на Тернопільщині
"Я така сама людина!": з якими труднощами тяжкопоранені ветерани стикаються в мирному житті
Всі публікації »
Віктор Шлінчак
Михайло Ткач
Юрій Касьянов
Всі блоги »