Нелегальний тютюн та рідини для вейпів: на півдні України ліквідували масштабну схему збуту

Фото: Офіс Генерального прокурора

Прокурори Офісу Генерального прокурора скерували до суду обвинувальний акт щодо чотирьох учасників схеми продажу рідин для електронних сигарет без акцизних марок і необхідних ліцензій

Про це повідомили у Офісі Генерального прокурора, передає RegioNews .

За даними слідства, нелегальний товар реалізовували через розгалужену мережу магазинів в Одесі та Миколаєві. Схема діяла із серпня 2024 року до листопада 2025 року. До складу групи входила також громадянка Республіки Білорусь.

Обвинувачені зберігали рідини для електронних сигарет із метою подальшого продажу та збували їх без марок акцизного податку встановленого зразка і без ліцензій на таку діяльність.

Під час розслідування правоохоронці провели 15 обшуків в Одесі та Миколаєві. Вилучено електронні сигарети, тютюн для кальяну, понад 80 тис флаконів із рідинами для електронних сигарет, а також мобільні телефони, комп’ютерну техніку та документи.

Загальна вартість вилученого товару перевищує 6 млн грн.

Чотирьох осіб обвинувачують у незаконному зберіганні та збуті підакцизних товарів, вчинених за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України).

Нагадаємо, що у Києві під час обшуків вилучили електронні сигарети та рідини для них. Всі ці підакцизні товари загалом перевищують 12 мільйонів гривень.