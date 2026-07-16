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16 липня 2026, 19:49

13 років за ґратами: апеляційний суд залишив у силі вирок ґвалтівнику 13-річної дівчинки

16 липня 2026, 19:49
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Фото: Офіс Генерального прокурора
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Апеляційний суд залишив без змін вирок 28-річному жителю Львівщини - 13 років позбавлення волі за зґвалтування 13-річної племінниці

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.

Засуджений та його адвокат просили скасувати вирок і призначити новий судовий розгляд. Вони наполягали на значно мʼякшій кваліфікації злочину, санкція якої передбачає не більше пʼяти років позбавлення волі.

Прокурори спростували аргументи захисту та довели, що дії чоловіка кваліфіковано правильно, а призначене покарання є законним і обґрунтованим.

Злочин стався на початку червня минулого року в одному із сіл Яворівського району. Чоловік залишився ночувати в будинку своєї сестри, де вона проживала із сімʼєю.

Близько четвертої години ранку він зайшов до кімнати, де спала його 13-річна племінниця, та зґвалтував ії. Коли нападник вийшов із кімнати, дівчина вибігла з будинку та спробувала сховатися. Чоловік почав її переслідувати, однак дитині вдалося зачинитися в літній кухні, де вона залишалася до ранку.

Вранці дівчину знайшли батьки та викликали поліцію і медиків. Правоохоронці оперативно встановили місцеперебування нападника і затримали його.

У квітні цього року суд першої інстанції визнав чоловіка винним за ч. 4 ст. 152 КК України та засудив до 13 років позбавлення волі.

Нагадаємо, що 39-річному чоловіку повідомлено про підозру за фактом зґвалтування особи, яка не досягла чотирнадцяти років незалежно від її добровільної згоди.

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