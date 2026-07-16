У Києві викрили багатомільйонне розкрадання в Київпастранс

Фото: Національна поліція

У Києві правоохоронці викрили схему розкрадання коштів на закупівлях для Київпастранс. Йдеться про збитки на майже 10 мільйонів

Про це повідомляє поліція Києва, передає RegioNews.

Організатором схеми виявився начальник відокремленого підрозділу КП "Київпастранс" "Служба колії". Він зробив так, щоб перемогу у тендерних процедурах отримувало заздалегідь визначене товариство-постачальник.

Чиновник визначав потребу у придбанні рейок та будівельних матеріалів, погоджував їх технічні характеристики, укладав договори, приймав поставлену продукцію та забезпечував її оплату за рахунок бюджетних коштів.

До схеми також він залучив начальницю відділу моніторингу вартості товарів, робіт та послуг комунального підприємства та керівника компанії-постачальника. В результаті Києву завдали збитків на понад 9,6 мільйона гривень.

Учасникам схеми загрожує до 8 років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше майор ЗСУ на Сумщині незаконно привласнив 1,7 млн грн через "бойові" виплати. Офіцера обвинувачують у зловживанні службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки. Санкція статті передбачає покарання до 6 років позбавлення волі.