На Полтавщині ТЦК і поліція на човнах перевіряли облікові дані рибалок

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У Градизькій громаді на Полтавщині працівники ТЦК та поліція на човнах підпливали до рибалок і перевіряли їхні військово-облікові дані

Про це розповів голова Градизької громади Мирослав Носа, передає RegioNews.

За його словами, ситуація викликала невдоволення серед місцевих рибалок, які заявляли про готовність вийти на протест і перекрити дорогу.

Рибалки пояснювали, що вилов риби є сезонною роботою, яка забезпечує їхні родини, а в Градизьку значна частина мешканців працює у сфері переробки риби.

Після переговорів із головою громади було досягнуто домовленості, що у затоці водна поліція та представники ТЦК не проводитимуть такі заходи.

Водночас офіційних повідомлень від Полтавського обласного ТЦК та СП про регулярні або масові перевірки військово-облікових документів на воді чи човнах наразі немає.

Нагадаємо, працівники ДБР відкрили кримінальне провадження за фактом смерті військовозобов'язаного, якого госпіталізували з Кременчуцького районного ТЦК та СП із тяжкими травмами.

Військовозобов'язаний, який 8 липня випав із вікна третього поверху будівлі Ужгородського РТЦК та СП, помер у лікарні. У військкоматі стверджують, що до моменту інциденту чоловік поводився спокійно.

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