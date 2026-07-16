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16 липня 2026, 15:47

Зеленський про конфлікт Федорова та Сирського: "Якщо сторони не можуть домовитися — вирішуватиму я"

16 липня 2026, 15:47
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Фото: Михайло Федоров/телеграм
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Президент України Володимир Зеленський прокоментував конфлікт між головнокомандувачем Олександром Сирським та міністром оборони, який подав у відставку, Михайлом Федоровим

Про це президент повідомив, відповідаючи на запитання Суспільного, передає RegioNews.

Зеленський наголосив, що Федоров та Сирський не знайшли єдності та не могли розв’язати питання без його участі. Водночас, це не лише їхня проблема, а і його теж.

Глава держави додав, що Генеральний штаб та Міністерство оборони "повинні працювати самі, щоденно, постійно", а не лише покладатися на президента. Хоча для нього їхня співпраця є пріоритетом.

"Але й повинні вирішувати деякі елементи на своєму рівні. Тому послідовність своїх дій, безумовно, я буду демонструвати. Я просто показую: якщо сторони не можуть розв'язати питання, доведеться розв'язувати мені", — сказав Зеленський.

Нагадаємо, що Олександ Сирський вперше прокоментував відставку Михайла Федорова з посади міністра оборони. Він заявив, що потрібно зосередитись на війні.

Раніше ЗМІ із посиланням на співрозмовників у фракції "Слуга народу писали, що Зеленський пояснив відставку Федорова конфліктом із Сирським і проблемами з мобілізацією.

15 липня міністр оборони Михайло Федоров підтвердив своє звільнення з посади та підбив підсумки роботи команди за час перебування в міністерстві.

16 липня мирні акції на підтримку нинішнього міністра оборони розпочалися у Львові та Києві. На протест також вийшли люди у Дніпрі, Івано-Франківську, Одесі, Полтаві.

При цьому згодом Михайло Федоров відкрито заявив, що головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський поставив йому ультиматум і блокував ініціативи Міністерства оборони.

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