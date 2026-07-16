Зеленський про конфлікт Федорова та Сирського: "Якщо сторони не можуть домовитися — вирішуватиму я"

Фото: Михайло Федоров/телеграм

Президент України Володимир Зеленський прокоментував конфлікт між головнокомандувачем Олександром Сирським та міністром оборони, який подав у відставку, Михайлом Федоровим

Про це президент повідомив, відповідаючи на запитання Суспільного, передає RegioNews .

Зеленський наголосив, що Федоров та Сирський не знайшли єдності та не могли розв’язати питання без його участі. Водночас, це не лише їхня проблема, а і його теж.

Глава держави додав, що Генеральний штаб та Міністерство оборони "повинні працювати самі, щоденно, постійно", а не лише покладатися на президента. Хоча для нього їхня співпраця є пріоритетом.

"Але й повинні вирішувати деякі елементи на своєму рівні. Тому послідовність своїх дій, безумовно, я буду демонструвати. Я просто показую: якщо сторони не можуть розв'язати питання, доведеться розв'язувати мені", — сказав Зеленський.

Нагадаємо, що Олександ Сирський вперше прокоментував відставку Михайла Федорова з посади міністра оборони. Він заявив, що потрібно зосередитись на війні.

Раніше ЗМІ із посиланням на співрозмовників у фракції "Слуга народу писали, що Зеленський пояснив відставку Федорова конфліктом із Сирським і проблемами з мобілізацією.

15 липня міністр оборони Михайло Федоров підтвердив своє звільнення з посади та підбив підсумки роботи команди за час перебування в міністерстві.

16 липня мирні акції на підтримку нинішнього міністра оборони розпочалися у Львові та Києві. На протест також вийшли люди у Дніпрі, Івано-Франківську, Одесі, Полтаві.

При цьому згодом Михайло Федоров відкрито заявив, що головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський поставив йому ультиматум і блокував ініціативи Міністерства оборони.