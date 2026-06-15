Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

У ніч на 15 червня РФ завдала масованого комбінованого удару по Україні із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного, наземного базування різних типів

Про це передає RegioNews із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Основний напрямок удару – Київ. Також ракети атакували Дніпро та Харків.

Усього радіотехнічні війська Повітряних Сил зафіксували 681 засіб повітряного нападу – 70 ракет і 611 БпЛА різних типів:

6 протикорабельних ракет 3М22 "Циркон";

34 балістичні ракети Іскандер-М/С-400;

30 крилатих ракет Х-101/Іскандер-К;

611 ударних БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас, баражуючих боєприпасів "Бандероль", дронів-імітаторів типу "Пародія".

Повітряну атаку відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, безпілотні системи та мобільні вогневі групи.

Станом на 09:30 сили ППО знищили або подавили 632 цілі – 50 ракет та 582 безпілотники різних типів:

5 протикорабельних ракет 3М22 "Циркон";

15 балістичних ракет Іскандер-М/С-400;

30 крилатих ракет Х-101/Іскандер-К;

582 ворожих БпЛА різних типів.

Попередньо, станом на 08.00 зафіксовано влучання 20 балістичних ракет та 27 ударних БпЛА на 42 локаціях, а також падіння уламків збитих БпЛА на 12 локаціях.

У ПС наголосили, що атака триває. В повітряному просторі декілька ворожих дронів.

Нагадаємо, у ніч на 15 червня російські війська здійснили масовану атаку на Київ. За попередніми даними, внаслідок ударів загинули чотири людини, ще 25 отримали поранення, серед них – двоє дітей.

Також вночі ворог здійснив комбіновану атаку на Київську область, випустивши ударні безпілотники, крилаті та балістичні ракети. Руйнування та пошкодження зафіксовані у п’яти районах області. Постраждали три людини.