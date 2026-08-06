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06 серпня 2026, 16:45

В Україні викрили кол-центри, які "заробили" понад 12 мільйонів

06 серпня 2026, 16:45
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Фото: прокуратура
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Прокуратура викрила колл-центр, який виманив у людей понад 12 мільйонів гривень. Зокрема, чимало потерпілих - це громадяни Чехії

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора, передає RegioNews.

За даними слідства, упродовж лютого–травня 2024 року через мережу шахрайських кол-центрів зловмисники виманили в 11 громадян Чехії понад 12 мільйонів гривень. Виявилось, що організатор схеми - житель Дніпра. Він також залучив до "роботи" громадян Чехії та Молдови. Спочатку шахрайський кол-центр діяв на Дніпропетровщині, а згодом - на Київщині.

"Оператори" дзвонили громадянам Чехії, представлялись банківськими працівниками. Потім вони повідомляли про нібито загрозу несанкціонованого доступу до рахунків та переконували переказати кошти на підконтрольні реквізити.

"Під час досудового розслідування в Україні затримали громадянина Молдови та трьох громадян Чехії, яких у подальшому екстрадували. Стосовно громадян Чехії вже ухвалено обвинувальні вироки, які підтвердили їхню участь у шахрайському кол-центрі під керівництвом організатора з Дніпра", - розповіли в прокуратурі.

Нагадаємо, що у Рівненській області викрили 25-річного чоловіка. Він створив шахрайську схему у соцмережах.

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