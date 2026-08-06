У Краматорську через ситуацію в регіоні закрили чотири відділення "Укрпошти"
У Краматорську Донецької області у зв'язку з безпековою ситуацією вимушено призупинили роботу чотирьох відділень АТ “Укрпошта”
Про це повідомила Краматорська міська рада, передає RegioNews.
"У зв'язку з безпековою ситуацією АТ "Укрпошта” вимушено призупинила роботу чотирьох відділень на території Краматорської громади за такими адресами: 84303 — просп. Металургів, 2; 84308 — вул. Нижня, 104; 84311— вул. Депутатська, 13; 84318 — вул. Софіївська, 149”, - йдеться в повідомленні.
У міськраді наголосили, що жителі міста й надалі можуть отримати повний спектр поштових та фінансових послуг у відділеннях, які продовжують працювати, зокрема здійснити відправлення та отримання посилок.
Нагадаємо, що раніше "Укрпошта" призупинила роботу останнього відділення в Дружківці на Донеччині.