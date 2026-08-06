У Краматорську через ситуацію в регіоні закрили чотири відділення "Укрпошти"

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У Краматорську Донецької області у зв'язку з безпековою ситуацією вимушено призупинили роботу чотирьох відділень АТ “Укрпошта”

Про це повідомила Краматорська міська рада, передає RegioNews .

"У зв'язку з безпековою ситуацією АТ "Укрпошта” вимушено призупинила роботу чотирьох відділень на території Краматорської громади за такими адресами: 84303 — просп. Металургів, 2; 84308 — вул. Нижня, 104; 84311— вул. Депутатська, 13; 84318 — вул. Софіївська, 149”, - йдеться в повідомленні.

У міськраді наголосили, що жителі міста й надалі можуть отримати повний спектр поштових та фінансових послуг у відділеннях, які продовжують працювати, зокрема здійснити відправлення та отримання посилок.

Нагадаємо, що раніше "Укрпошта" призупинила роботу останнього відділення в Дружківці на Донеччині.