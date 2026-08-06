Окупанти вдарили по пожежниках на Дніпропетровщині

Фото: ДСНС

У Нікопольському районі Дніпропетровської області 6 серпня російські війська повторно вдарили по місцю, де рятувальники ліквідовували наслідки попередніх атак

Про це повідомили у ДСНС, передає RegioNews .

За даними ДСНС, під обстріл потрапили працівники місцевої пожежної охорони, які виконували роботи з ліквідації наслідків російських ударів.

Внаслідок повторної атаки пошкоджено пожежно-рятувальну техніку.

На щастя, серед особового складу постраждалих немає.

У ДСНС наголошують, що російські війська продовжують цілеспрямовано атакувати цивільну інфраструктуру та екстрені служби навіть під час проведення рятувальних робіт.

Надзвичайники закликали мешканців дотримуватися правил безпеки та не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Нагадаємо, що у Запорізькому районі 3 серпня під час проведення робіт із розмінування сапери ДСНС потрапили під прицільну атаку російських військ. Унаслідок удару двох рятувальників було травмовано.