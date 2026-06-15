Росіяни атакують дронами Запорізький район: пошкоджена "швидка", поранені дві людини
Від самого ранку 15 червня російські загарбники тероризують цивільне населення Запорізького району
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.
У селі Лисогірка ворожий дрон поцілив у легковий автомобіль. Пораненого чоловіка сусіди відвезли до лікарні.
У селищі Кушугум ворог атакував FPV-дроном автомобіль швидкої допомоги на території медзакладу. Внаслідок удару поранення отримала жінка, медики надають їй усю необхідну допомогу.
Нагадаємо, впродовж доби окупанти завдали 749 ударів по 46 населених пунктах Запорізької області. Внаслідок ворожих атак по Запорізькому району загинули дві людини, ще девʼять отримали поранення.
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