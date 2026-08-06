У Києві через лікаря жінка втратила дитину і можливість народжувати

Фото: Нацполіція

Про це повідомляє поліція Києва, передає RegioNews.

Як з'ясували правоохоронці, пацієнтка звернулась до лікарки з метою планування вагітності. Лікарка виявила доброякісну пухлину та наполягала на оперативному втручанні. Проте вона не розповіла пацієнтці про ризики, які могли б виникнути під час вагітності.

Згодом під час підготовки до штучного запліднення пацієнтки вона не провела необхідних обстежень для оцінки стану її здоров’я, що є обов’язковим у таких випадках.

"Унаслідок неналежного виконання професійних обов'язків лікарки, коли жінка вже перебувала на сьомому місяці вагітності, у неї стався розрив дітородного органу. Потерпілу у тяжкому стані госпіталізували, однак врятувати дитину не вдалося. Для порятунку життя пацієнтки лікарі були змушені видалити їй внутрішній орган, також вона перенесла масивну внутрішню кровотечу", - кажуть в поліції.

Нагадаємо, у Києві лікаря акушера-гінеколога визнано винною у неналежному виконанні професійних обов’язків, внаслідок чого померла породілля.