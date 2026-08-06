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06 серпня 2026, 16:44

На Кіровоградщині викрили організатора схеми збуту цигарок без акцизу

06 серпня 2026, 16:44
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Фото: прокуратура Кіровоградської області
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На Кіровоградщині правоохоронці викрили масштабну схему незаконного обігу тютюнових виробів без марок акцизного податку. Організатором підпільного бізнесу, за даними слідства, був 70-річний житель Кропивницького

Про це повідомила прокуратура Кіровоградської області, передає RegioNews.

Прокурори Кіровоградської обласної прокуратури повідомили чоловікові про підозру в організації незаконного придбання, зберігання та збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів.

За версією слідства, на початку 2026 року підозрюваний налагодив нелегальний бізнес і залучив до нього ще трьох спільників. Цигарки без акцизних марок продавали через торговельні точки у Кропивницькому, зокрема на одному з ринків, у магазині в селищі Новому, а також надсилали покупцям через поштового оператора.

Під час досудового розслідування правоохоронці задокументували кілька фактів незаконного збуту тютюнових виробів у ході оперативних закупок. Проведена експертиза підтвердила, що вилучена продукція є тютюновими виробами, однак реалізовувалася без обов’язкових марок акцизного податку, що порушує вимоги чинного законодавства.

У ході санкціонованих обшуків із незаконного обігу вилучили 8 947 пачок цигарок різних торговельних марок орієнтовною вартістю близько 600 тисяч гривень. Крім того, правоохоронці виявили обладнання для поштучного виготовлення цигарок, сировину та поліграфічну продукцію, які використовували для налагодження незаконного виробництва і збуту тютюнових виробів.

У прокуратурі зазначають, що обсяг вилученої продукції та обладнання свідчить про масштабність викритої протиправної діяльності.

Дії підозрюваного попередньо кваліфіковано за ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204 Кримінального кодексу України — організація незаконного придбання з метою збуту, зберігання та збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів, вчинених за попередньою змовою групою осіб.

Нагадаємо, що на українсько-молдовському кордоні в Чернівецькій області викрили спробу незаконно вивезти з України 105 тисяч пачок сигарет без марок акцизного податку. Тютюнові вироби були заховані у спеціально обладнаному сховку всередині газової автоцистерни.

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