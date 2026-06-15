Фото: Тафійчук

Про це повідомив гендиректор компанії Євген Тафійчук, передає RegioNews.

Цей сортувальний центр був першим в Україні об'єктом такого рівня, оснащеним найсучаснішим у світі обладнанням від компанії Vanderlande.

Гендиректор зазначив, що у цей термінал були вкладені не лише кошти, а й втілені знання, досвід, амбіції та віра тисяч людей у здатність українського бізнесу створювати об’єкти світового рівня навіть під час війни.

"Сьогодні ворог зруйнував термінал. Але він не здатен зруйнувати найголовніше – людей, які його створили, і цінності, на яких побудована наша компанія.. Ми відновимося. Ми побудуємо нове. Ми зробимо ще краще, ще сучасніше, ще сильніше", – наголосив Тафійчук.

Нагадаємо, у ніч на 15 червня ворог здійснив масовану атаку на Київ. Внаслідок ударів загинули чотири людини. Кількість постраждалих зросла до 30.

Ударний безпілотник влучив у вівтарну частину Успенського собору Києво-Печерської лаври. Наразі триває ліквідація наслідків ворожого удару.

Також вночі росіяни завдали удару по території Національної кіностудії імені Олександра Довженка у Києві.