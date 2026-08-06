Вимагали 80 тисяч за "лояльність": на Сумщині затримали двох високопосадовців податкової
Правоохоронці викрили двох працівників Головного управління ДПС у Сумській області, яких підозрюють у вимаганні 80 тисяч гривень неправомірної вигоди від підприємця за "лояльність" під час податкової перевірки
Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.
За даними прокуратури, до схеми причетні заступник начальника управління — начальник відділу планових та позапланових перевірок оподаткування фізичних осіб — та його заступниця. Слідство вважає, що посадовці пообіцяли підприємцю не застосовувати штрафні санкції під час перевірки, пов’язаної з припиненням діяльності фізичної особи-підприємця.
Передачу коштів задокументували двома траншами. Після отримання другої частини неправомірної вигоди обох посадовців затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.
У прокуратурі наголосили, що навіть "невеликі" корупційні суми є вимаганням грошей за дії, які посадовець зобов’язаний виконувати виключно відповідно до закону. Такі зловживання, за словами правоохоронців, підривають довіру до податкової системи та державних інституцій.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснює Державне бюро розслідувань. Наразі готується повідомлення про підозру затриманим, а також клопотання до суду про обрання їм запобіжних заходів.
Операцію проводили прокуратура спільно з Департаментом з питань запобігання та виявлення корупції ДПС України.
Нагадаємо, раніше СБУ викрила схему розкрадання коштів ПАТ "Центренерго". Гроші були виділені на безперебійне функціонування енергетичної інфраструктури Київської та Харківської областей.