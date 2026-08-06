Вимагали 80 тисяч за "лояльність": на Сумщині затримали двох високопосадовців податкової

Фото: Офіс Генерального прокурора

Правоохоронці викрили двох працівників Головного управління ДПС у Сумській області, яких підозрюють у вимаганні 80 тисяч гривень неправомірної вигоди від підприємця за "лояльність" під час податкової перевірки

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews .

За даними прокуратури, до схеми причетні заступник начальника управління — начальник відділу планових та позапланових перевірок оподаткування фізичних осіб — та його заступниця. Слідство вважає, що посадовці пообіцяли підприємцю не застосовувати штрафні санкції під час перевірки, пов’язаної з припиненням діяльності фізичної особи-підприємця.

Передачу коштів задокументували двома траншами. Після отримання другої частини неправомірної вигоди обох посадовців затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

У прокуратурі наголосили, що навіть "невеликі" корупційні суми є вимаганням грошей за дії, які посадовець зобов’язаний виконувати виключно відповідно до закону. Такі зловживання, за словами правоохоронців, підривають довіру до податкової системи та державних інституцій.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснює Державне бюро розслідувань. Наразі готується повідомлення про підозру затриманим, а також клопотання до суду про обрання їм запобіжних заходів.

Операцію проводили прокуратура спільно з Департаментом з питань запобігання та виявлення корупції ДПС України.

Нагадаємо, раніше СБУ викрила схему розкрадання коштів ПАТ "Центренерго". Гроші були виділені на безперебійне функціонування енергетичної інфраструктури Київської та Харківської областей.