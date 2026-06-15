Фото: ДСНС

Вночі внаслідок ворожої атаки у Миколаєві виникла масштабна пожежа на одному з об'єктів критичної інфраструктури

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДСНС.

Площа пожежі становила 300 квадратних метрів.

За підвищеним номером виклику до місця події прибули чергові караули міських підрозділів ДСНС. До ліквідації наслідків також залучили спецтехніку аварійно-рятувального загону, зокрема водовозку та роботизований комплекс пожежогасіння.

Вогнеборцям вдалося локалізувати та ліквідувати пожежу, не допустивши її подальшого поширення.

Загалом до ліквідації наслідків нічної атаки залучались 10 одиниць спецтехніки та 41 рятувальник, зокрема фахівці хімічного та піротехнічного напрямків.

Нагадаємо, у ніч на 15 червня російські війська атакували Миколаїв ударними безпілотниками типу Shahed. Обійшлось без постраждалих.