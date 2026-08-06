У річці на Хмельниччині через аномальну спеку зафіксували масовий мор риби
У Летичеві на Хмельниччині через спеку зафіксували масовий мор риби у річці Вовк
Про це повідомила Летичівська селищна об'єднана територіальна громада, передає RegioNews.
"Вздовж північного берега річки Вовк зафіксовано масовий мор карася та одиничні екземпляри плітки і ляща. Риба піддана гнильному розпаду та є непридатною для проведення лабораторних досліджень”, - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що у водоймі спостерігається критично низький рівень води – до 1 метра. Окрім того, відсутній перепад води через дамбу та проточність.
За попередньою інформацією, причинами мору риби є нестача кисню через тривалу спеку, відсутність опадів та водотоку, а також різке обміління водойми.
Зразки води передали на дослідження. Місцевих жителів закликають уникати купання в річці та риболовлі.
Нагадаємо, що раніше в Одесі фіксували масове скупчення водоростей біля пляжів. Вода набувала неприродного кольору — від зеленого до брудно-коричневого, а на поверхні утворювався щільний шар водоростевої маси.