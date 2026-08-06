Фото: Летичівська селищна об'єднана територіальна громада

У Летичеві на Хмельниччині через спеку зафіксували масовий мор риби у річці Вовк

Про це повідомила Летичівська селищна об'єднана територіальна громада, передає RegioNews .

"Вздовж північного берега річки Вовк зафіксовано масовий мор карася та одиничні екземпляри плітки і ляща. Риба піддана гнильному розпаду та є непридатною для проведення лабораторних досліджень”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у водоймі спостерігається критично низький рівень води – до 1 метра. Окрім того, відсутній перепад води через дамбу та проточність.

За попередньою інформацією, причинами мору риби є нестача кисню через тривалу спеку, відсутність опадів та водотоку, а також різке обміління водойми.

Зразки води передали на дослідження. Місцевих жителів закликають уникати купання в річці та риболовлі.

Нагадаємо, що раніше в Одесі фіксували масове скупчення водоростей біля пляжів. Вода набувала неприродного кольору — від зеленого до брудно-коричневого, а на поверхні утворювався щільний шар водоростевої маси.