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15 червня 2026, 07:47

Пошкоджені заклади освіти, лікарня та будинки: наслідки нічних ударів по Дніпропетровщині

15 червня 2026, 07:47
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Фото: ОВА
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У ніч на 15 червня російські війська здійснили масовану атаку на Дніпропетровську область, застосувавши ракети, авіабомби, безпілотники та артилерію. Загалом зафіксовано майже 30 обстрілів у п’яти районах області

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає RegioNews.

У Дніпрі понівечені підприємства, коледж, заклад культури та об'єкти інфраструктури. Через обстріл постраждав 64-річний чоловік, його госпіталізували до лікарні у стані середньої тяжкості.

На Нікопольщині під обстрілом опинилися Нікополь, а також Покровська та Червоногригорівська громади. Там пошкоджені амбулаторія, ринок, навчальний заклад та багатоквартирний будинок.

У Синельниківському районі від ударів потерпали Васильківська і Петропавлівська громади. Понівечені підприємство, навчальний заклад, а також багатоквартирний і приватний будинки.

На Криворіжжі ворог поцілив по Зеленодольській громаді, де пошкоджень зазнало підприємство. Постраждав 46-річний чоловік, його доправили до лікарні в стані середньої тяжкості.

У Павлоградському районі росіяни атакували Троїцьку громаду – пошкоджені приватний будинок та автомобілі.

Нагадаємо, вночі 15 червня російські війська здійснили комбіновану атаку на Київську область, випустивши ударні безпілотники, крилаті та балістичні ракети. Руйнування та пошкодження зафіксовані у п’яти районах області. Постраждали три людини.

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