Загибель 9-річної дитини на Львівщині: колишньому енергетику повідомили про підозру

Фото: Нацполіція

Слідчі поліції повідомили про підозру колишньому начальнику однієї з дільниць ПрАТ "Львівобленерго", якого підозрюють у службовій недбалості, що призвела до загибелі дитини

Про це повідомила Нацполіція, передає RegioNews .

За даними правоохоронців, посадовець не забезпечив належного контролю за технічним станом електромереж, не виявив і не усунув небезпечні дефекти та допустив експлуатацію повітряної лінії електропередачі з порушеннями вимог безпеки.

Трагічний випадок стався у червні 2023 року в одному із сіл Львівського району. Слідство встановило, що стався обрив лінії електропередачі через контакт проводу з деревами, які росли на недопустимо близькій відстані до електромережі.

Крім того, автоматичний вимикач не спрацював, унаслідок чого аварійного відключення електроживлення не відбулося.

Через це обірваний дріт залишався під напругою. 9-річна місцева жителька торкнулася проводу та отримала смертельне ураження електричним струмом.

Наразі триває досудове розслідування. Правоохоронці встановлюють усі обставини трагедії та перевіряють дотримання вимог безпеки під час експлуатації електромереж.

Нагадаємо, що криворізькі поліцейські відкрили кримінальне провадження за фактом службової недбалості, яка могла призвести до загибелі людей під час російського удару по автозаправній станції.