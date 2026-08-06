Фото: ДСНС

Надзвичайна подія сталася в Одесі ввечері 5 серпня на вулиці Петра Болбочана

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДСНС.

Під час руху автомобіль почав провалюватися під землю. Водій встиг самостійно вибратися з салону, після чого легковик повністю опинився у ямі, заповненій водою.

На місце прибули рятувальники, які відкачали воду, закріпили автомобіль та за допомогою спецтехніки витягли його.

Внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

Нагадаємо, у червні в Одеському районі чоловік заблукав у лабіринтах катакомб – його шукали всю ніч.