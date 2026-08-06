Фото: поліція

ДТП сталася 5 серпня близько 21:35 у місті Рудки Самбірського району

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

На вулиці Чорновола зіткнулися автомобілі Volkswagen Passat під керуванням 19-річного жителя Львівського району та Audi А6, за кермом якого перебував 20-річний мешканець того ж району.

Внаслідок зіткнення 23-річний пасажир Volkswagen Passat загинув на місці. Водії отримали травми, їх госпіталізували.

За фактом аварії відкрито кримінальне провадження. Правоохоронці встановлюють обставини події.

Нагадаємо, пізно ввечері 4 серпня на Львівщині легковик вилетів у кювет і перекинувся. На місці загинув водій, постраждали двоє юнаків.