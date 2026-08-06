У Полтаві псевдоадвокат ошукав матір загиблого захисника на 1,75 млн грн

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У Полтаві скерували до суду обвинувальний акт щодо чоловіка, якого підозрюють у шахрайстві з одноразовою грошовою допомогою, призначеною матері загиблого захисника

Про це повідомила Полтавська обалсна прокуратура, передає RegioNews.

За даними слідства, військовослужбовець загинув на фронті 26 лютого 2022 року. У нього залишилася мати, якою, за версією правоохоронців, вирішив скористатися житель Полтави.

Чоловік нібито видавав себе за представника адвокатського об’єднання та переконав жінку, що вона зможе отримати державну виплату лише завдяки його "зв’язкам". За це він вимагав передати йому половину суми допомоги.

Після зарахування коштів на банківський рахунок жінка знімала гроші та передавала їх обвинуваченому. Загальна сума, якою він заволодів, становить 1 млн 750 тис. грн.

Потерпіла звернулася до правоохоронців. Чоловіку інкримінують шахрайство в особливо великих розмірах – ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України.

Обвинувальний акт уже направили до суду. Обвинувачений перебуває під вартою, триває судовий розгляд.

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