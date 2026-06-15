Росія атакувала кіностудію Довженка в Києві: знищено унікальні костюми

Фото: Facebook/Tetyana Berezhna

У Києві російські війська завдали удару по території Національної кіностудії імені Олександра Довженка – однієї з найстаріших кіностудій України. Внаслідок атаки виникла пожежа та зафіксовано значні руйнування

Про інцидент повідомила віцепрем’єр-міністерка з гуманітарної політики Тетяна Бережна, передає RegioNews.

За її словами, влучання призвело до пошкодження костюмного цеху та знищення найбільшої й найстарішої костюмної колекції України. У приміщеннях зберігалося близько 100 тисяч костюмів і близько 3 мільйонів одиниць одягу.

Також пошкоджено інші корпуси та будівлі кіностудії.

"Знищення культурних осередків є спробою завдати удару по пам'яті, історії та самобутності українського народу", – наголосила Бережна.

Нагадаємо, у ніч на 15 червня ворог здійснив масовану атаку на Київ. Внаслідок ударів загинули чотири людини. Відомо про 30 постраждалих. Окрім того, ударний безпілотник влучив у вівтарну частину Успенського собору Києво-Печерської лаври. Наразі триває ліквідація наслідків ворожого удару.