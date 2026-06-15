Фото: ДСНС

Про це повідомив очільник КМВА Тимур Ткаченко, передає RegioNews.

"Кількість потерпілих зросла до 30 осіб, серед них — двоє дітей 5 та 6 років", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у ніч на 15 червня ворог здійснив масовану атаку на Київ. Внаслідок ударів загинули чотири людини. Раніше повідомлялося про 25 постраждалих.

Ударний безпілотник влучив у вівтарну частину Успенського собору Києво-Печерської лаври. Наразі триває ліквідація наслідків ворожого удару.