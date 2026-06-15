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15 червня 2026, 07:58

У Харкові внаслідок повторного удару РФ загинули 5 рятувальників

15 червня 2026, 07:58
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Фото: ДСНС Харківщини
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У Харкові під час гасіння пожежі, спричиненої російським обстрілом, загинули п'ятеро рятувальників Державної служби з надзвичайних ситуацій

Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко, передає RegioNews.

Ще щонайменше п'ятеро рятувальників отримали поранення. Усім постраждалим надається необхідна медична допомога.

"Мої співчуття сім’ям загиблих героїв без зброї. На жаль, продовжуємо втрачати тих, хто рятує життя", – зазначив Клименко.

За його словами, трагедія сталася під час ліквідації наслідків повторного російського удару по місту.

Як відомо, вночі 15 червня Росія здійснила масовану атаку на Україну, зокрема на Київ. У столиці зафіксовано 4 загиблих та десятки постраждалих, виникли масштабні пожежі в різних районах міста, зокрема й на території Києво-Печерської лаври.

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