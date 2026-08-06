У Харкові за 100 тисяч продали посаду в ДСНС

Фото: прокуратура

У Харкові викрили підприємця, який організував схему. Він вимагав гроші за "гарантоване" прийняття на службу та подальше бронювання

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура, передає RegioNews.

У липні підприємець запропонував чоловік "допомогти" з працевлаштуванням до ДСНС. Головною метою було отримання бронювання від військової служби. Ділок заявив, що має впливові зв’язки серед посадовців, які здійснюють добір кадрів, і за 100 тисяч гривень може допомогти. Зокрема, потім він повідомив клієнту, що нібито все вже погоджено з керівництвом.

Затримали ділка після отримання грошей. Тепер він отримав підозру.

Нагадаємо, СБУ та Нацполіція викрили вісьмох організаторів схем ухилення від мобілізації у різних регіонах України. За суми від 2,5 до 8,5 тисячі доларів ділки допомагали військовозобов’язаним виїхати за кордон або отримати фальшиві документи для уникнення призову.