У Києві на Кільцевій дорозі через ДТП ускладнився рух

Фото: патрульна поліція Києва

У Києві на Кільцевій дорозі 6 серпня сталася дорожньо-транспортна пригода, через що рух транспорту в напрямку станції метро "Академмістечко" суттєво ускладнений

Про це повідомила патрульна поліція Києва, передає RegioNews .

Водіїв закликають врахувати цю інформацію під час планування поїздок, за можливості обирати альтернативні маршрути та бути уважними на дорозі.

Інформації про обставини аварії та можливих постраждалих наразі не повідомляється.

Нагадаємо, на Київщині 17-річний хлопець на "ВАЗі", рухаючись заднім ходом, наїхав на 61-річну жінку, яка відпочивала біля водойми. Постраждалу госпіталізували.