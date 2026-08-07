У Запоріжжі судили чоловіка, який ґвалтував падчерок: наймолодшій було лише 7 років

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На Запоріжжі судили 37-річного чоловіка, який ґвалтував падчерок. Це 7-річна та 12-річна дівчата

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора, передає RegioNews.

Чоловік визнав провину лише частково. Він визнав розпусні дії, але заперечив зґвалтування дітей. Проте прокуратура надала докази того, що в 2019 році чоловік зґвалтував 7-річну доньку його співмешканки. Через стрес дитина тривалий час про це не розповідала.

У серпні 2023 року матір звернулась до поліції, коли чоловік зґвалтував уже іншу, 12-річну дівчинку. Матір про це дізналась від сусіда, який випадково став свідком злочину.

В результаті суд призначив максимальне покарання: 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Харкові перед судом постане рясофорний чернець Харківської єпархії УПЦ МП, який зґвалтував 14-річну хористку, шантажував її погрозами розголосити інформацію представникам єпархії та змушував її до нових дій сексуального характеру.