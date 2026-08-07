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07 серпня 2026, 18:22

Дрони та артилерія РФ атакували Херсонщину: є загибла, серед 14 поранених — медик

07 серпня 2026, 18:22
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Фото ілюстративне
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7 серпня 2026 року російська армія била по Херсонщині за допомогою артилерії та дронів різного типу

Про це повідомила Херсонська обласна прокуратура, передає RegioNews.

За процесуального керівництва органів прокуратури Херсонської області розпочато досудове розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів.

Станом на 17:30 зафіксовано, що від наслідків російської агресії одна людина загинула, 14 - отримали травми.

Близько 07:50 російські військові атакували безпілотником цивільний автомобіль, що рухався дорогою поблизу села Нова Кубань Бериславського району. Внаслідок удару загинула жінка 1956 року народження, водночас отримав тяжкі травми чоловік 1956 р.н.

Також від ворожих атак за допомогою БпЛА у Херсоні сім цивільних, у Нововоронцовці – п’ять та у Чарівному одна людина дістали поранень. Серед постраждалих є медпрацівник.

Крім того, пошкоджено приватні та багатоквартирні будинки, магазини, церкву, вантажний, пасажирський та легковий автотранспорт.

Нагадаємо, що російські війська 7 серпня завдали удару по цивільній інфраструктурі Одеси. Внаслідок атаки пошкоджено футбольний стадіон "Чорноморець" у центрі міста, постраждала одна людина.

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