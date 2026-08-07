Унікальна спецоперація ДСНС у Запоріжжі: сапери знищили півторатонну російську авіабомбу ФАБ-500

Фото: ДСНС

У Запорізькій області сапери ДСНС вилучили та знищили російську авіабомбу ФАБ-500, яку виявили після одного з ворожих обстрілів

Про це повідомили у ДСНС, передає RegioNews .

За інформацією ДСНС, після чергового удару поліція повідомила про ймовірне місце авіаудару. Під час обстеження території сапери виявили нездетоновану 500-кілограмову авіабомбу.

Боєприпас пробив водопровідну трубу та застряг у щільній глині на глибині близько 10 метрів. Через складні умови для його безпечного вилучення, окрім техніки ДСНС, залучили спеціальну техніку комунальних служб.

Роботи з розмінування тривали три дні. Після цього авіабомбу вдалося підняти, транспортувати до спеціально підготовленого місця та знищити з дотриманням усіх заходів безпеки.

У ДСНС закликали громадян бути обережними у разі виявлення підозрілих предметів.

"У разі виявлення підозрілих предметів не підходьте до них, не чіпайте та негайно телефонуйте за номером 101. Ваша обережність може врятувати життя", — наголосили рятувальники.

Нагадаємо, що близько опівдня 29 червня на березі річки поблизу села Черніїв поблизу Івано-Франківська відпочивальники виявили гранату.