У Києві через ДТП ускладнений рух на Набережно-Рибальській

Фото: патрульна поліція Києва

У Києві 7 серпня на вулиці Набережно-Рибальській сталася дорожньо-транспортна пригода, через що рух транспорту тимчасово ускладнений

Про це повідомили у столичній патрульній поліції, передає RegioNews .

За інформацією правоохоронців, ускладнення руху спостерігається у напрямку вулиці Електриків.

Водіїв просять врахувати цю інформацію під час планування поїздок та за можливості обирати альтернативні маршрути.

На місці ДТП працюють відповідні служби, обставини аварії уточнюються.

Нагадаємо, що у Києві на Кільцевій дорозі 6 серпня сталася дорожньо-транспортна пригода, через що рух транспорту в напрямку станції метро "Академмістечко" суттєво ускладнений.