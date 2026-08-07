Ворог ударив по центру Одеси: пошкоджено стадіон "Чорноморець", є постраждала
Російські війська 7 серпня завдали удару по цивільній інфраструктурі Одеси. Внаслідок атаки пошкоджено футбольний стадіон "Чорноморець" у центрі міста, постраждала одна людина
Про це повідомив начальник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер, передає RegioNews.
За його словами, удар припав по об’єктах цивільної інфраструктури. Значних пошкоджень зазнав стадіон "Чорноморець".
"Ворог знов атакував цивільну інфраструктуру Одеси. Внаслідок удару пошкоджено футбольний стадіон "Чорноморець" в центрі міста. Зазнали руйнувань дах, скління та трибуни", — повідомив Олег Кіпер.
Голова ОВА уточнив, що травми отримала 29-річна жінка.
"На жаль, внаслідок атаки осколкові поранення отримала 29-річна жінка. Постраждалій надається уся необхідна допомога", — зазначив Кіпер.
За попередньою інформацією, пошкодження отримали дах стадіону, віконне скління та трибуни спортивної арени.
Нагадаємо, що російські війська вдень 7 серпня завдали удару по Ізюму Харківської області. Внаслідок атаки загинули двоє цивільних людей, ще четверо отримали поранення.