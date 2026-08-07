У Києві частина Подільського та Оболонського районів залишилася без світла: в чому причина

Фото: ДТЕК

У Києві 7 серпня сталася аварія в електромережах, через що частина Подільського та Оболонського районів тимчасово залишилася без електропостачання

Про це повідомили у ДТЕК, передає RegioNews .

За їхніми даними, аварійні бригади вже працюють на місці пошкодження та роблять усе можливе, щоб якнайшвидше відновити електропостачання для мешканців столиці.

"Енергетики вже працюють та роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути електрику в домівки киян", — йдеться в повідомленні.

Мешканців міста закликали ощадливо користуватися електроенергією та не вмикати одночасно енергоємні побутові прилади.

"Просимо ощадливо використовувати електроенергію та не вмикати одночасно енергоємні прилади. Це дуже допоможе пройти літні піки та уникнути повторних аварій", — наголосили енергетики.

Терміни повного відновлення електропостачання наразі не уточнюються. Фахівці продовжують аварійно-відновлювальні роботи.

Нагадаємо, що російські атаки спричинили нові перебої з електропостачанням у Запорізькому районі — без світла залишилися понад 5 тисяч споживачів.