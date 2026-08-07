На Дніпропетровщині судитимуть серійного шахрая

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Поліція завершила досудове розслідування щодо 38-річного чоловіка, якого обвинувачують у шахрайському заволодінні продукцією підприємства на суму понад 80 тисяч гривень. Обвинувальний акт уже скеровано до суду

Про це повідомили у поліції Дніпропетровської області, передає RegioNews .

За даними слідства, з березня 2024 року чоловік працював комерційним агентом товариства та обслуговував клієнтів на території Самарівського району. Правоохоронці встановили, що він користувався службовим становищем і довірою представників торговельних закладів, аби заволодіти продукцією підприємства.

У лютому 2026 року фігурант повідомив працівниці одного з магазинів, що доставлений товар нібито необхідно повернути постачальнику. Продавчиня, не підозрюючи обману, передала йому понад 2500 одиниць товару вартістю майже 50 тисяч гривень.

Отриману продукцію чоловік підприємству не повернув.

Слідство також встановило, що через тиждень він аналогічним способом заволодів товаром у магазинах ще двох підприємців.

"Загальна сума завданих товариству збитків склала понад 80 тисяч гривень", — зазначили у поліції.

Слідчі повідомили чоловіку про підозру за ч. 1 ст. 190 КК України (шахрайство) та ч. 2 ст. 190 КК України (шахрайство, вчинене повторно).

Нагадаємо, що у Рівненській області викрили 25-річного чоловіка. Він створив шахрайську схему у соцмережах.