В Ужгороді через маловоддя на річці Уж обмежили подачу води для частини містян

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В Ужгороді з 5 до 15 серпня обмежили подачу води для жителів правосторонньої частини міста через маловоддя річки Уж

Про це повідомляє КП "Водоканал м.Ужгород", передає RegioNews .

"Оскільки на річці Уж спостерігається та утримується маловоддя за основними критеріями оцінки, для КП "Водоканал м. Ужгород" зменшено дозволені обсяги забору води з поверхневого водозабору – дериваційного каналу річки Уж", - йдеться у повідомленні.

У цьому зв'язку, як поінформувала компанія, у період 5 - 15 серпня включно для користувачів буде зменшено ліміти забору води.

Жителів, які отримують воду з поверхневого водозабору, просять використовувати воду ощадливо.

У компанії додали, що для дотримання лімітів підприємство може зменшувати подачу води у нічний час.

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