В Ужгороді через маловоддя на річці Уж обмежили подачу води для частини містян
В Ужгороді з 5 до 15 серпня обмежили подачу води для жителів правосторонньої частини міста через маловоддя річки Уж
Про це повідомляє КП "Водоканал м.Ужгород", передає RegioNews.
"Оскільки на річці Уж спостерігається та утримується маловоддя за основними критеріями оцінки, для КП "Водоканал м. Ужгород" зменшено дозволені обсяги забору води з поверхневого водозабору – дериваційного каналу річки Уж", - йдеться у повідомленні.
У цьому зв'язку, як поінформувала компанія, у період 5 - 15 серпня включно для користувачів буде зменшено ліміти забору води.
Жителів, які отримують воду з поверхневого водозабору, просять використовувати воду ощадливо.
У компанії додали, що для дотримання лімітів підприємство може зменшувати подачу води у нічний час.
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