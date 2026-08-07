Стартує реєстрація на масштабний турнір із Counter-Strike 2

Фото: ГО "Захист держави"

Компанія Netix спільно з Рухом молодих ГО "Захист Держави" та за підтримки партнерів запускає новий турнір з Counter-Strike 2, участь у якому буде безкоштовною для всіх команд

Про це повідомили у ГО "Захист Держави", передає RegioNews .

Організатори повідомили, що реєстрація на змагання вже відкрита.

Учасникам пропонують зібрати власну команду та поборотися за звання найкращих у серії кіберспортивних матчів.

Особливістю турніру є те, що участь у ньому безкоштовна та не потребує жодних внесків.

Для участі необхідно заповнити реєстраційну форму.

Нагадаємо, у Ковелі Волинської області завершився Фестиваль бочі, який об'єднав ветеранів війни, учасників бойових дій та спортсменів з інвалідністю з різних регіонів України. Упродовж трьох днів за нагороди боролися понад 60 спортсменів, які змагалися як в індивідуальних, так і в командних дисциплінах.