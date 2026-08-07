Росіяни вдарили по Ізюму: двоє людей загинули

Фото: Національна поліція

Вдень 7 серпня росіняи атакували Ізюм з реактивної системи залпового вогню. На жаль, внаслідок обстрілу є жертви

Про це повідомляє поліція Харківської області, передає RegioNews.

Внаслідок обстрілу Ізюму двоє чоловіків загинули. Також четверо людей постраждали. Двоє чоловіків 47 та 67 років зазнали осколкових поранень, їх госпіталізовано. У 42 та 61-річних жінок медики діагностували гостру реакцію на стрес.

"За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ст. 438 (воєнні злочини) Кримінального кодексу України", - кажуть в поліції.

Нагадаємо, раніше російські військові протягом дня майже 60 разів атакували п’ять районів Дніпропетровщини, унаслідок чого п’ятеро людей загинули та ще 16 - дістали поранення.