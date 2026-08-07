Організовувала псевдореферендум на Херсонщині: колаборантку заочно засудили до 8 років тюрми

Фото: прокуратура Херсонської області

За публічного обвинувачення прокурорів Херсонської обласної прокуратури жительку регіону визнано винною у колабораційній діяльності

Про це повідомила Херсонська обласна прокуратура, передає RegioNews .

Вироком суду їй призначено покарання — 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Також її позбавлено права протягом 15 років брати участь в організації та проведенні виборів і референдумів.

Прокурори довели, що у вересні 2022 року 48-річна мешканка смт Дніпряни добровільно долучилася до підготовки та проведення незаконного "референдуму”, організованого окупаційною владою на тимчасово окупованій території Херсонщини.

Жінка увійшла до складу так званої дільничної виборчої комісії та брала безпосередню участь у проведенні псевдоголосування. Вона видавала бюлетені, перевіряла учасників за списками, роз’яснювала порядок голосування, а також агітувала місцевих жителів підтримати незаконне "приєднання” Херсонської області до Російської Федерації.

Крім того, засуджена публічно висвітлювала діяльність окупаційної "виборчої комісії”, надаючи інтерв’ю російським пропагандистським медіа щодо перебігу та організації псевдореферендуму.

Вирок ухвалено заочно.

Нагадаємо, що Івано-Франківський міський суд заочно засудив 42-річного уродженця Херсонської області за колабораційну діяльність та пособництво державі-агресору.