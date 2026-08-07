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Віктор Андрусів політик info@regionews.ua
07 серпня 2026, 12:49

Збільшення ціни війни: удари по російських НПЗ і складах змушують Путіна рахувати гроші

07 серпня 2026, 12:49
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Ми їх – вони нас
Ми їх – вони нас
Ураження одного з найбільших російських НПЗ у Ярославлі. Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook
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Почастішали розмови про те, що може не варто бити по складам і кораблям в РФ, бо вони б'ють у відповідь. Насправді, ні.

Орки не б'ють у відповідь. Вони просто б'ють по будь чому. Вони били по торгових центрах, лікарнях, школах ще до того, як ми почали виносити їм wildberries і НПЗ. Їм не треба наших ударів, щоб атакувати мирних людей на ринку.

В цій історії головне що з'явилось "ми – їх". Раніше цього не було. Тепер і "ми – їх". І це нова реальність для них.

Наша стратегія не в тому, щоб помститись. Так війну не виграють. Стратегія – збільшувати їм ціну війни! Ураження логістичних центрів – це мільярдні збитки, які тепер будуть покривати в тому числі і з коштів на війну проти нас. А дефіцит бюджету у них вже під 30%.

Я вже багато разів писав, що війна планується не тільки до перемоги, а й після. Тому путін точно рахує кошти не тільки на захоплення Донбасу, а й на перші повоєнні роки. Він же не хоче захопити територію і розвалитись.

Тому стратегія підривати їх економіку вірна, і служить цілі примусити їх до зупинки. А щодо "відповіді", то вони били і будуть бити без жодної прив'язки до наших дій. У них немає жодної моралі, це безславні виродки.

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Україна війна РФ обстріли удари по РФ
 
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