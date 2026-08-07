У Харкові безробітний допомагав росіянам атакувати місто

Фото: СБУ

У Харкові викрили чоловіка, якого завербували росіяни. Він допомагав ворогу коригувати удари

Про це повідомляє СБУ, передає RegioNews.

Як з'ясували правоохоронці влітку 2023 року безробітний харків'янин коригував удари ворога по місту. Після вербування він поетапно обходив Харків, щоб передавати куратору з РФ дані про геолокацію пунктів тимчасового базування українських військ. Також він намагався відстежити розташування і технічний стан оборонних виробництв, залізничних станцій та вагонних депо.

Тепер його визнали винним. Суд призначив 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, що у Херсонській області судили жінку, яка співпрацювала з окупантами. Зокрема, вона активно пропонувала жителям брати участь в псевдо-референдумах.